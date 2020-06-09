В масках але без дистанції: кияни ігнорують правила карантину [ Редактировать ]
А відтак столиця не готова до наступного послаблення карантину. В місті поки не можуть відкрити зали ресторанів та басейни.
Але вже цілковито ходить транспорт, працюють магазини та ринки. Наша Ірина Розова - провела рейд, аби перевірити чи дотримуються люди карантинних обмежень?
Перше місце, куди ми завітали з перевіркою, були київські продуктові ринки. Центр столиці, крите приміщення. Нові ж правила такі: 1 покупець на 10 квадратних метрів, на вході дезінфектори для обробки рук. І усюди розвішані й одноразові рукавички. Однак все тут виглядає показово. Людей мало.
Звісно, без маски не увійти. А на вході ще й температуру міряють. Хоча обов'язковим температурний скринінг є лише для працівників ринку.
Артем Левітас, виконуючий обов'язки директора КП "Житній ринок":
Поток людей намного уменьшился, продавцов уменьшилось, потому что у нас дистанция между продавцами три метра за счет этого естественно уменьшились продавцы, ну и плюс люди боятся - рынок пустой, немножко он оживает в выходные дни.
Нові вимоги до продавців - не їсти за прилавком та дезінфікувати вітрини. Як дивно, але тут санітарних правил дотримуються. Далі рушаємо на старий добрий відкритий базар!
А ще тут у наявності те, за чим так скучили чи не всі українці спілкування.
Про ціни, про здоров'я, політиків обсуждають, що вони трошки обманюють нас - ну для чого брать в МВФ гроші?
Про роботу, про що ж можна ще спілкуватись.
Про ціну звичайно.
Ходять отак круги нарізають. От допустим я - пішов туди пошукав дешевше, тому що бюджет не позволяє.
Тут також на вході антисептики, рукавички та всі в масках. Ну майже всі. Бо людей тут набагато більше аніж у критому ринку, тож контролювати такий потік важко. Іще важче дотримуватися дистанції.
Така ж проблема і в столичній підземці. Яка майже повернулась до звичайного життя. Про карантин нагадують хіба що люди в масках та пам'ятки на стінах. А от дистанція вже докаранатинна. Її тут взагалі ніхто не дотримується. Ба навіть не намагається.
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