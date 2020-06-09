До переговорів Тристоронньої групи залучили журналістів-переселенців [ Редактировать ]
До переговорів Тристоронньої групи по Донбасу залучили переселенців зі Сходу України. Про це повідомили в Офісі президента. Донеччину представлятимуть відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш.
Обоє залишили Донецьк у 2014 році. Луганщину представлятимуть голова організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер. Відсьогодні вони братимуть участь у засіданнях ТКГ, як члени української делегації від ОРДЛО.
Як зазначив у "Фейсбук" Денис Казанський, не йдеться про так звану Консультативну раду, проти якої виступило суспільство. Від ідеї створення такої ради відмовилися, зазначив журналіст.
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