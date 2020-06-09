Про це повідомили в Офісі президента

До переговорів Тристоронньої групи по Донбасу залучили переселенців зі Сходу України. Про це повідомили в Офісі президента. Донеччину представлятимуть відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш.

Обоє залишили Донецьк у 2014 році. Луганщину представлятимуть голова організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер. Відсьогодні вони братимуть участь у засіданнях ТКГ, як члени української делегації від ОРДЛО.

Як зазначив у "Фейсбук" Денис Казанський, не йдеться про так звану Консультативну раду, проти якої виступило суспільство. Від ідеї створення такої ради відмовилися, зазначив журналіст.