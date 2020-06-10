Росія розповсюджує фейки про вбитих дітей українськими армійцями [ Редактировать ]
Росія знову плодить фейки про вбитих дітей українськими армійцями. Заступник постпреда Росії при ООН у Женеві Олександр Алімов розмістив у Твіттері повідомлення про ніби-то загиблу на Донбасі дівчинку, звісно ж, від "обстрілів українських сил". Стверджував, що це сталося у Слов'янську 2014. І навіть додав відповідну фотографію.
Українська сторона миттєво відреагувала. І встановила, що дівчина загинула в російському Усурійську ще сім років тому, її збив таксист. Представники України в ООН вкотре нагадали міжнародній спільноті про спотворену інформацію, яку Росія ширить для виправдання агресії на Донбасі.
по теме
Підозра у державній зраді: суд залишив під вартою генерал-майора СБУ
Згідно з рішенням суду, Шайтанов залишиться під вартою до 12 червня. Нагадаю, СБУ затримала Генерал-майора у квітні
У Москві критик режиму Путіна спричинив смертельну ДТП
Російський актор і один з найпалкіших критиків режиму Путіна Михайло Єфремов спричинив ДТП у центрі Москви. На своєму позашляховику він вилетів на зустрічну та на повній швидкості протаранив фургон
США та Росія обговорять ядерне роззброєння
Перемовини між Росією та США щодо ядерної зброї відбудуться цього місяця. На зустріч запросили ще й Китай
Росія є одним із головних викликів для НАТО - Єнс Столтенберг
Росія не припиняє своєї військової діяльності, а пандемія COVID-19 лише посилила наявні тенденції і напруження. Столтенберг закликав лідерів країн до тіснішої співпраці
У США закликають посилити санкції проти "Північного потоку-2"
Цей документ доповнює закон про санкції, що набув чинності торік у грудні. США вважають, що спорудження другої нитки Північного потоку підриває енергонезалежність Європи