Росія знову плодить фейки про вбитих дітей українськими армійцями. Заступник постпреда Росії при ООН у Женеві Олександр Алімов розмістив у Твіттері повідомлення про ніби-то загиблу на Донбасі дівчинку, звісно ж, від "обстрілів українських сил". Стверджував, що це сталося у Слов'янську 2014. І навіть додав відповідну фотографію.

Українська сторона миттєво відреагувала. І встановила, що дівчина загинула в російському Усурійську ще сім років тому, її збив таксист. Представники України в ООН вкотре нагадали міжнародній спільноті про спотворену інформацію, яку Росія ширить для виправдання агресії на Донбасі.