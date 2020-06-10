Два ворожих обстріли зафіксували на сході вже сьогодні. Окупанти зі 120 мінометів били по Павлополю на півдні Донеччини. Минулої доби було 16 ворожих атак.

З важких мінометів найманці гатили на Луганщині поблизу Кримського та Оріхового, випустили близько 60 мін. Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика, чотирьох поранили.