На Донбасі бойовики випустили десятки мін по українських позиціях [ Редактировать ]
Два ворожих обстріли зафіксували на сході вже сьогодні. Окупанти зі 120 мінометів били по Павлополю на півдні Донеччини. Минулої доби було 16 ворожих атак.
З важких мінометів найманці гатили на Луганщині поблизу Кримського та Оріхового, випустили близько 60 мін. Вогнем у відповідь армійці знищили одного бойовика, чотирьох поранили.
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