Дональда Трампа закликали не виводити американські війська з Німеччини [ Редактировать ]
Однопартійці Дональда Трампа закликали його не виводити американські війська з Німеччини. Двадцять два республіканці, члени комітету з питань збройних сил, переконані, що скорочення чисельності військ у Європі послабить НАТО.
Американський контингент у Німеччині - найбільший за межами США, його вважають стримуючим фактором для Москви. Минулого тижня Трамп погодився вивести з Німеччини чверть солдатів, залишити 25 тисяч. Окремі депутати Бундестагу таке рішення розкритикували, бо вважають його політичним.
по теме
Дональд Трамп наказав побудувати нові важкі криголами
Усе щоб забезпечити постійну присутність Штатів в Арктиці й Антарктиці. І розвідувати тамтешні ресурси
Росія розповсюджує фейки про вбитих дітей українськими армійцями
Заступник постпреда Росії при ООН у Женеві Олександр Алімов розмістив у Твіттері повідомлення про ніби-то загиблу на Донбасі дівчинку, звісно ж, від "обстрілів українських сил"
Підозра у державній зраді: суд залишив під вартою генерал-майора СБУ
Згідно з рішенням суду, Шайтанов залишиться під вартою до 12 червня. Нагадаю, СБУ затримала Генерал-майора у квітні
Обсуждали Украину: Меркель и Путин провели телефонный разговор
Во время разговора поднимался вопрос ситуации на востоке Украины
У Москві критик режиму Путіна спричинив смертельну ДТП
Російський актор і один з найпалкіших критиків режиму Путіна Михайло Єфремов спричинив ДТП у центрі Москви. На своєму позашляховику він вилетів на зустрічну та на повній швидкості протаранив фургон