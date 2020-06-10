Однопартійці Дональда Трампа закликали його не виводити американські війська з Німеччини. Двадцять два республіканці, члени комітету з питань збройних сил, переконані, що скорочення чисельності військ у Європі послабить НАТО.

Американський контингент у Німеччині - найбільший за межами США, його вважають стримуючим фактором для Москви. Минулого тижня Трамп погодився вивести з Німеччини чверть солдатів, залишити 25 тисяч. Окремі депутати Бундестагу таке рішення розкритикували, бо вважають його політичним.