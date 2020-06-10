Актора Михайла Єфремова відправили під домашній арешт [ Редактировать ]
Актора Михайла Єфремова відправили під домашній арешт. Напередодні він влаштував "п'яну" аварію - на своєму позашляховику на повній швидкості врізався в автофургон. Водій вантажівки загинув.
В інтернеті також з'явилося відео, зняте за годину до ДТП. На кадрах видно, як актор ледве не збив пішоходів, намагаючись припаркуватися біля ресторану. У крові Єфремова знайшли два проміле алкоголю - це пляшка горілки, а також кокаїн та снодійне.
За даними російських ЗМІ, учора перед допитом актор намагався накласти на себе руки. Свою провину Михайло Єфремов визнав. Йому світить до 12 років в'язниці.
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