У Харкові затримали завербованого Росією зрадника [ Редактировать ]
У Харкові затримали зрадника, який працював на російську військову розвідку. Про це повідомили в СБУ. За їхніми даними, чоловіка завербували спецслужби під час поїздки до Росії. На завдання Кремля він збирав секретну інформацію щодо ротації військовослужбовців у райони проведення операції Об'єднаних сил.
Зрадника затримали, коли він намагався отримати паролі авіації Збройних Сил України та державної авіації України, що має гриф "таємно". Справу розслідують за статтею "Державна зрада". Чоловікові тепер загрожує до 15 років за гратами.
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