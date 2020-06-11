Війна із пам'ятниками. У Штатах учасники протестів зносять історичні монументи. Під гарячу руку потрапив навіть Колумб.

Чому жертвами народного гніву стають скульптури? Дмитро Анопченко знає.

Це Річмонд, столиця штату Вірджинія. Вночі натовп збирається біля однієї з місцевих пам'яток, що лишилася з часів громадянської війни, відбивають скульптурам голови, і скидають їх на землю.

Так захопилися, що уламками травмують одного зі своїх.

Згодом така ж доля спіткає скульптуру Джефферсона Девіса, колишнього президента Конфедерації. Поліція - не втручається.

Війна із пам'ятниками тепер новий тренд для активістів і вона по всій Америці.

Причому, під хвилю гніву потрапили вже не тільки політики минулих часів. Ось у Бостоні відбили голову кам'яному Христофору Колубму, що за легендою відкрив Америку. На його честь у штатах навіть свято є, День Колумба, національний вихідний. Але в активістів і він тепер в немилості - кажуть, Колумб - "колонізатор" і "вбивця".

Хороша ідея взагалі б його розвалити. З темношкірими по всій країні та й корінними жителями Америки - з усіма ними Колумб вчиняв неправильно.

Оскільки у штатах це вже не перший пам'ятник Колумбу, який за останні дні руйнують, мер Бостона розпорядився від гріха подалі статую демонтувати і вивезти на склад, організувавши обговорення варто її зберегти чи вже і не повертати.

Підіграти протестувальникам вирішили конгресмени-демократи. Спікер нижньої палати, Ненсі Пелосі, пропонує тепер демонтувати історичні статуї і в самому Капітолії. Написала офіційного листа, де каже - "холи Конгресу - серце демократії, статуї мають втілювати наші ідеали, отже - частину з них треба прибрати".

Політиків минулого в Америці раніше не ділили на "хороших" і "поганих". І в знаменитому "залі статуй" Конгресу, куди обов'язково проходить кожен турист, зберігають скульптури і тих з них, хто боровся проти рабства, і тих, хто воював за збереження старих порядків. Ставлення до історії - ще одне питання, яке розділило зараз Америку.

І президент Трамп, виборці якого "війну із пам'ятниками" засуджують, вирішив об'єднати цих людей навколо себе. На конгрес він впливу не має, але військові йому як головнокомандувачу - підпорядковані.

На брифінгу у Білому домі речниця адміністрації особливо наголошує - президент не дасть переписувати історію, зокрема забороняє перейменовувати військові бази.

Кейлі Макінені, речниця Білого дому:

Адміністрація навіть і розглядати не буде це питання. Наша історія, як найвеличнішої нації в світі, не може бути спотворена з поваги до всіх військових.

Трампу, звісно, це додасть голосів.

Але протестувальників точно не зупинить - лише розізлить. І на "неправильні" пам'ятники, а таких по всій Америці багато, буде тепер полювання. Тим більше, що і місцева поліція і влада міст вирішили не втручатися, аби не загострювати і без того непросту ситуацію.