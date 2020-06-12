Головний лікар України пояснив антирекорд захворюваності [ Редактировать ]
Антирекорд захворюваності на коронавірус в Україні пояснив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він зазначив, що кількість хворих суттєво зросла через те, що перевірили зразки, які взяли ще раніше. Тобто, за менший період часу було досліджено більше тестів на наявність COVID-19.
Зокрема, йдеться про Львівщину та Київ, де чимало проб чекало на перевірку. Нагадаю, минулої доби в Україні зафіксували новий антирекорд - за добу виявили 689 інфікувань, зробили 18 тисяч тестувань.
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