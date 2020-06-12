США накрила друга хвиля обвалу фондового ринку [ Редактировать ]
Друга хвиля обвалу фондового ринку США. Минулої доби торги на нью-йорській біржі закінчилися крахом: здешевшали до семи відсотків ключові фондові індекси США. Насамперед, йдеться про акції туристичного сектора, які ще кілька днів тому розкуповували за рекордними цінами.
Серед головних причин такого спаду економісти виділяють дві. А саме: зростання кількості нових випадків коронавірусу у США та невтішні прогнози Федеральної резервної системи щодо відновлення американської економіки. Варто зазначити, що цього разу спад цін на акції американських компаній найсуттєвіший з березня. Тоді чимало брокерів торгували "в мінус".
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