Знание английским языком должно стать обязательным для каждого офицера Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу, 12 июня, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, это планируется сделать обязательным требованием с 2025 года. Это поможет достичь совместимости со странами-членами НАТО и повысит боевые возможности ВСУ, отметил Хомчак.

По итогам телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании Николасом Картером Хомчак сообщил, что британская сторона передаст в виде гуманитарной помощи 40 тыс. защитных масок для ВСУ.

Также будет передана тысяча трехуровневых защитных респираторов, бесконтактные инфракрасные термометры и другие средства для противодействия эпидемии коронавируса.

Часть из них уже доставлена в Украину и, в ближайшее время будет передана в район проведения операции Объединенных Сил, уточнил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.