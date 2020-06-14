І на початку про найрезонанснішу подію останніх днів. Рекордний хабар у шість мільйонів доларів. Гроші, за які хотіли закрити справу проти екс-міністра екології Миколи Злочевського. Суд вже обрав запобіжний захід одному із затриманих. Це юрист компанії "Бурісма" Андрій Кіча.

Його триматимуть під вартою 60 днів, з альтернативою у вигляді застави в 40 мільйонів гривень. Нагадаю, у п'ятницю правоохоронці затримали трьох людей. Серед них також чинний та колишня податківці. За закриття справи хотіли заплатити керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Такий подарунок екс-міністру Злочевському готували до Дня народження.