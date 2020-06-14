Іспанські острови готуються приймати перших туристів [ Редактировать ]
А от німці із відпочинком чекати не хочуть. І для цих мандрівників вже відкриті Іспанські острови. Там готуються приймати перших туристів. Тестово. Чекають далеко не усіх, а винятково німецьких відпочивальників.
Чому так і коли на курорти зможуть приїхати гості з інших країн? Розкаже Тетяна Логунова.
Персонал готелів острова Менорка чистить басейни, розставляє шезлонги, прибирає номери. Офіційно Іспанія відкриє свої кордони тільки в кінці червня. Але Балеарські острови вже готуються прийняти перших закордонних туристів. Завтра на відпочинок прилетять гості з Німеччини.
Яго Негеруела, представник регіонального уряду Балеарських островів:
Ми створюємо туристичний коридор із країною, громадяни якої часто приїжджали до нас відпочивати. Із Німеччиною. У цій країні стабільна епідемічна ситуація і її уряд, так само як і ми, доклав багато зусиль для боротьби з коронавірусом.
У понеділок на курорти прибудуть перші два літаки з німецькими відпочивальниками. А протягом наступних двох тижнів острови Менорка, Майорка, Ібіца та Форментера чекають на 10 тисяч туристів із Німеччини.
Цей проєкт між Іспанією та Німеччиною - пілотний. Мета експерименту - спробувати і зрозуміти, чи безпечно відпочивати за кордоном у час пандемії коронавірусу. І перевірити, чи вдасться владі Балеарських островів втримати ситуацію під контролем і уникнути нових спалахів захворювання.
Туристів із Німеччини по прильоту не тестуватимуть на ковід. І не відправлятимуть на двотижневий карантин. Відпочивальники зможуть гуляти містом, засмагати на пляжах і вечеряти в ресторанах. Утім, гості мають дотримуватися соціальної дистанції. І в разі поганого самопочуття - негайно викликати лікаря.
Франсіна Арменгол, представниця регіонального уряду Балеарських островів:
Ми найняли півтори сотні додаткових працівників, які відстежуватимуть контакти інфікованих. Якщо виявиться, що хтось із туристів або місцевих захворів, ми відразу визначимо, де він бував і з ким спілкувався. Усіх контактних осіб хворого перевірять і, в разі позитивного результату, відправлять на ізоляцію.
На перших гостей у цьому сезоні чекають власники готелів, ресторанів і барів. Без туристів вони збанкрутують.
Джеймс, власник пляжного ресторану:
Це літо буде непростим. Але сподіваємося, відпочивальники приїдуть, і ми зможемо нормально працювати.
Та є і невдоволені. Люди обурені, що Іспанія приймає тисячі туристів, а власним громадянам не дозволяє подорожувати країною. Обмеження на поїздки регіонами там планують скасувати лише 21 червня.
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