А от німці із відпочинком чекати не хочуть. І для цих мандрівників вже відкриті Іспанські острови. Там готуються приймати перших туристів. Тестово. Чекають далеко не усіх, а винятково німецьких відпочивальників.

Чому так і коли на курорти зможуть приїхати гості з інших країн? Розкаже Тетяна Логунова.

Персонал готелів острова Менорка чистить басейни, розставляє шезлонги, прибирає номери. Офіційно Іспанія відкриє свої кордони тільки в кінці червня. Але Балеарські острови вже готуються прийняти перших закордонних туристів. Завтра на відпочинок прилетять гості з Німеччини.

Яго Негеруела, представник регіонального уряду Балеарських островів:

Ми створюємо туристичний коридор із країною, громадяни якої часто приїжджали до нас відпочивати. Із Німеччиною. У цій країні стабільна епідемічна ситуація і її уряд, так само як і ми, доклав багато зусиль для боротьби з коронавірусом.

У понеділок на курорти прибудуть перші два літаки з німецькими відпочивальниками. А протягом наступних двох тижнів острови Менорка, Майорка, Ібіца та Форментера чекають на 10 тисяч туристів із Німеччини.

Цей проєкт між Іспанією та Німеччиною - пілотний. Мета експерименту - спробувати і зрозуміти, чи безпечно відпочивати за кордоном у час пандемії коронавірусу. І перевірити, чи вдасться владі Балеарських островів втримати ситуацію під контролем і уникнути нових спалахів захворювання.

Туристів із Німеччини по прильоту не тестуватимуть на ковід. І не відправлятимуть на двотижневий карантин. Відпочивальники зможуть гуляти містом, засмагати на пляжах і вечеряти в ресторанах. Утім, гості мають дотримуватися соціальної дистанції. І в разі поганого самопочуття - негайно викликати лікаря.

Франсіна Арменгол, представниця регіонального уряду Балеарських островів:

Ми найняли півтори сотні додаткових працівників, які відстежуватимуть контакти інфікованих. Якщо виявиться, що хтось із туристів або місцевих захворів, ми відразу визначимо, де він бував і з ким спілкувався. Усіх контактних осіб хворого перевірять і, в разі позитивного результату, відправлять на ізоляцію.

На перших гостей у цьому сезоні чекають власники готелів, ресторанів і барів. Без туристів вони збанкрутують.

Джеймс, власник пляжного ресторану:

Це літо буде непростим. Але сподіваємося, відпочивальники приїдуть, і ми зможемо нормально працювати.

Та є і невдоволені. Люди обурені, що Іспанія приймає тисячі туристів, а власним громадянам не дозволяє подорожувати країною. Обмеження на поїздки регіонами там планують скасувати лише 21 червня.