Лондонський зоопарк відкривають для відвідувачів [ Редактировать ]
Для відвідувачів сьогодні відчиняється лондонський зоопарк. З цієї нагоди працівники звіринцю влаштували банкет для мавп: прикрасили вольєри і частували їх смаколиками, адже примати найбільше сумували за відвідувачами. Зоопарк не працював від кінця березня.
Нині гостей закликають дотримуватися двометрової дистанції й не торкатися поручнів, решіток і захисного скла. Квитки в касах не продають, лише онлайн.
Деніел Сіммондс, завідувач відділу приматів:
Лондонський зоопарк не працював три місяці. Такого ще не було за всі 200 років його існування. Навіть за часів Другої світової звіринець зачиняли лише на кілька тижнів. Тож його відкриття і для нас, і для тварин - справжнє свято.
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