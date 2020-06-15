Для відвідувачів сьогодні відчиняється лондонський зоопарк. З цієї нагоди працівники звіринцю влаштували банкет для мавп: прикрасили вольєри і частували їх смаколиками, адже примати найбільше сумували за відвідувачами. Зоопарк не працював від кінця березня.

Нині гостей закликають дотримуватися двометрової дистанції й не торкатися поручнів, решіток і захисного скла. Квитки в касах не продають, лише онлайн.

Деніел Сіммондс, завідувач відділу приматів: