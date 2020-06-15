У Маріуполі відзначають 6 річницю визволення від бойовиків

У звільненні брали участь більше тисячі бійців. А кадри, схожі на голлівудські фільми, з вантажівками добробатів, на яких були встановлені бронеплити і кулемети тоді облетіли весь світ