На Донбасі поранили українського військовослужбовця [ Редактировать ]
Один український військовий поранений цієї ночі на Донбасі. За добу бойовики 15 разів відкривали вогонь по нашим захисникам. Із мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів та БМП найманці атакували позиції армійців біля Оріхового, хутора Вільного та Авдіївки. Щоб угамувати ворога українські захисники стріляли у відповідь із дозволеного Мінськом озброєння.
ДРГ заходило в количестве восьми человек. Увидели их ночью в "теплак". Начали встречный бой, и после этого они отступили.
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