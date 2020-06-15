Майже вісім мільйонів людей у всьому світі інфіковані COVID-19

Майже вісім мільйонів людей у всьому світі інфіковані COVID-19. Понад чотири мільйони одужали, 435 тисяч померли. Найбільше уражених вірусом у США, Бразилії та Росії.

Зростає рівень захворюваності в Білорусі - майже 54 тисячі людей. А ось у США, Великій Британії та Франції за останню добу рекордно мала кількість смертельних випадків.

У Франції відсьогодні послаблюють карантин, зокрема, в Парижі запрацюють кафе, ресторани та бари.