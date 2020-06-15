У Білорусі зростає кількість захворювань на COVID-19 [ Редактировать ]
Майже вісім мільйонів людей у всьому світі інфіковані COVID-19. Понад чотири мільйони одужали, 435 тисяч померли. Найбільше уражених вірусом у США, Бразилії та Росії.
Зростає рівень захворюваності в Білорусі - майже 54 тисячі людей. А ось у США, Великій Британії та Франції за останню добу рекордно мала кількість смертельних випадків.
У Франції відсьогодні послаблюють карантин, зокрема, в Парижі запрацюють кафе, ресторани та бари.
по теме
Епідемія коронавірусу у Східній Європі набирає обертів - ВООЗ
У ВООЗ наголосили: в Східній Європі стрімке поширення інфекції триває. Тоді, як в Західній - навпаки - спад.
У США зафіксували близько двох мільйонів хворих на коронавірус
Майже шість мільйонів чотириста тисяч людей по всьому світу інфіковані COVID-19. Одужали понад 2,5 мільйони. Померли 377 тисяч. Серед країн найбільше хворих у США - близько двох мільйонів, у Бразилії та Росії
В Україні знижується кількість хворих на коронавірус
Кількість хворих на коронавірус в Україні знижується. За минулу добу 340 нових випадків. 10 летальних. Загалом від COVID-19 уже вилікувалися дев'ять тисяч 690 українців
На Землі за добу на коронавірус захворіли сто тисяч людей
У світі минулої доби зафіксували понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу. Загальна статистика COVID-19 - наближається до шести мільйонів двохсот тисяч. Із них летальних майже 370 тисяч, вилікувалися - понад два з половиною мільйони людей
В Україні різко збільшилась кількість хворих на коронавірус
Статистика за останню добу невтішна: захворіло Більше людей, аніж видужало. 477 нових випадків. Різниця зі вчорашнім днем значна