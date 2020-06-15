Протест на колесах. У Рівному водії привезли під обласну адміністрацію - півсотні автобусів. Вимагали відновити перевезення в регіоні. Та посадовці проти, адже Рівненщина досі б'є рекорди захворюваності на COVID-19. Чим закінчився протест - розкаже Сніжана Сидорук.

Володимир Степчук із Вараша вперше за три місяці сів за кермо автобуса. Порожню маршрутку за півтори сотні кілометрів пригнав до Рівного. Під адміністрацією акція протесту. У середмісті від п'ятої ранку вишикували понад пів сотні маршруток. Водії вимагають відновити роботу громадського транспорту.

Володимир Степчук, водій автобуса "Рівне-Вараш":

Я працюю водієм 15 років, маю восьмеро дітей. Просидів я на карантині три місяці. Пішов позички. Немає в мене з чого дітей за шо кормить? За шо мені далі жити?

З таким питанням до обласних посадовців приїхали понад дві сотні водіїв автобусів та перевізників.

Ви мені задаєте питання, чим я можу вам допомогти? - Дайте нам працювать.

Перевізники кажуть три місяці простою загнали їх у боргову яму. "Колеса не крутяться" - прибутків нема, а податки платити треба.

Віктор Демидюк, перевізник, учасник акції протесту:

50-60 тисяч. Це стосовно податків. Плюс водії стоять - сім'ї голодні.

Без роботи в області понад дві тисячі водіїв.

Андрій Павлусь, водій, учасник акції протесту:

Я живу на материну пенсію. Нормально? Такому мужику га? Чи йому - дитина прийде: діду, дай мені на конфєту пару рублів. А дід - не має.

Відновити легальні перевезення по всій Рівненщині не можуть. За вихідні область встановила антирекорд - понад півтори сотні нових випадків зараження COVID-19.

Роман Сафонов, головний санітарний лікар Рівненської області:

От ви зараз всі зібрались з порушенням соціальної дистанції. Частина з вас найближчим часом опиниться в лікарнях. Чи візьмете ви відповідальність за десятки смертей, які матимуть місце?

За кордон їздять, кругом їздять, коронавірусу немає.

Посадовці пообіцяли, звернуться до уряду, щоб той дозволив перевезення на Рівненщині. За умови, що заповненими будуть лише до половини сидячих місць. Водії - згодні.

Валентин Демчук, президент ГО "Союз перевізників України":

Невідомо, що буде з карантином, коли в нас з'явиться те послаблення, а людям потрібно добиратися, то хай вони краще добираються нормально, в нормальних автобусах, які будуть під контролем, де буде дезинфекція, де будуть всі в масках.

Перевізники не планують роз'їжджатися, доки не дізнаються, коли ж нарешті зможуть вийти на роботу. Інакше вдадуться до радикальних дій.

Сергій Рачковський, водій, учасник акції протесту: