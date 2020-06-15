В уряді обіцяють переглянути ціни на медпослуги. Це стосується другого етапу медреформи. Адже тарифи, затверджені НСЗУ раніше викликали шквал критики, бо не відповідали реаліям.

Тож у Кабміні розцінки обіцяють підвищити. Приміром, на лікування інфаркту закласти не 16 тисяч гривень, як зараз а 30. Та головне, кажуть у Конфедерації профспілок, аби ці розцінки - не перекладали на плечі пацієнтів!

Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України: