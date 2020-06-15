Сергій Каплін закликав переглянути медреформу в Україні [ Редактировать ]
В уряді обіцяють переглянути ціни на медпослуги. Це стосується другого етапу медреформи. Адже тарифи, затверджені НСЗУ раніше викликали шквал критики, бо не відповідали реаліям.
Тож у Кабміні розцінки обіцяють підвищити. Приміром, на лікування інфаркту закласти не 16 тисяч гривень, як зараз а 30. Та головне, кажуть у Конфедерації профспілок, аби ці розцінки - не перекладали на плечі пацієнтів!
Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України:
У Конституції написано, що медицина в Україні безкоштовна. Якщо вона раптом стала не безкоштовною, то будь ласка ті податки, які платимо ми і ще десятки тисяч людей нехай повернуть нам. Зменшують акциз, ціни, ПДВ, ПДФО. Хай збільшують нам зарплати, пенсії і соцзахист. Тому профспілки стоять на позиції, що реформу треба переглядати.
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