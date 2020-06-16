Місто Китаю ввело воєнний стан через коронавірус [ Редактировать ]
У китайському місті Баодін у провінції Хубей запровадили воєнний стан - через повторний спалах COVID-19 у країні. Місцева влада побоюється поширення вірусу.
Нагадаю, минулого тижня у Пекіні зафіксували новий сплеск захворюваності. Його пов'язують з роботою найбільшого продуктового ринку в столиці. Нині там масово тестують продавців та ймовірних покупців.
Сам базар закрили, на карантині - кілька сусідніх районів. Баодін розташований за 140 кілометрів від Пекіна. Там живе понад 11 мільйонів людей.
по теме
В Україні зафіксували 666 нових випадків коронавірусу
За останню добу в Україні 666 нових інфікувань коронавірусом. 275 пацієнтів одужали. 11 випадків летальних. Загалом, від початку епідемії в країні COVID-19 діагностували у понад 32 тисяч людей. Більше як 14 з половиною тисяч вилікувалися. 912 пацієнтів померли
Італія скасовує карантинні обмеження
Тож в країні відновлюють роботу театри та кінотеатри, дискотеки, спа та термальні комплекси, дитячі садки та літні табори
Коронавірус повернувся до Китаю: райони Пекіну закрили на карантин
Занедужали 57 людей. Більшість - жителі Пекіна. Новий спалах пов'язують з роботою найбільшого продуктового ринку в столиці. Інфекцію там виявили минулого тижня. Усіх продавців нині тестують, а їх дві тисячі
Маски з посмішкою та вільні місця: ресторани Бельгії вийшли з карантину
Як зберегти усмішку офіціанта, якщо він має носити маску, та як переконати клієнтів, що їсти у ресторані безпечно? Знають у Бельгії. Там після тривалого локдауну - відкрились бари та ресторани. Як все працює?
Спортклуби Львова вийшли з "карантину" попри заборони
Про відкриття деякі фітнесклуби заявили ще перед вихідними. Офіційно повідомили на своїх сторінках в інтернеті. І навіть опублікували вимоги.