Сам базар закрили, на карантині кілька сусідніх районів

У китайському місті Баодін у провінції Хубей запровадили воєнний стан - через повторний спалах COVID-19 у країні. Місцева влада побоюється поширення вірусу.

Нагадаю, минулого тижня у Пекіні зафіксували новий сплеск захворюваності. Його пов'язують з роботою найбільшого продуктового ринку в столиці. Нині там масово тестують продавців та ймовірних покупців.

Сам базар закрили, на карантині - кілька сусідніх районів. Баодін розташований за 140 кілометрів від Пекіна. Там живе понад 11 мільйонів людей.