У Штатах на федеральному, тобто державному рівні - поновили смертну кару. Генеральний прокурор США розпорядився застосувати її щодо чотирьох злочинців. Їх засуджено за вбивства дітей та зґвалтування неповнолітніх.

У країні останні 17 років тривав неофіційний мораторій на страту, не було правил для проведення смертельних ін'єкцій. Смертні вироки виконували через рішення влади штатів.