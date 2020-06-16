США поновили смертну кару на федеральному рівні [ Редактировать ]
У Штатах на федеральному, тобто державному рівні - поновили смертну кару. Генеральний прокурор США розпорядився застосувати її щодо чотирьох злочинців. Їх засуджено за вбивства дітей та зґвалтування неповнолітніх.
У країні останні 17 років тривав неофіційний мораторій на страту, не було правил для проведення смертельних ін'єкцій. Смертні вироки виконували через рішення влади штатів.
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