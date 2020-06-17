На Рівненщині сільський голова-хабарник повернувся до роботи [ Редактировать ]
Спійманий на хабарі знову на роботі. На Рівненщині сільський голова, якого обвинувачують в неправомірному отриманні пів мільйона гривень, знову сів у своє крісло.
Посадовця з міченими грошима гучно затримувала СБУ та поліція ще чотири роки тому. Увесь цей час чиновника судять, від посади його відстороняли. Але вироку у справі немає й досі. Як зміг обвинувачений поновитися - у нашому матеріалі.
Центр Рівного. Біля облдержадміністрації працівники СБУ, поліції, прокуратури. На асфальті в коробці з-під взуття лежать гроші.
Я взагалі не маю відношення до тих коштів. - Ви зрозуміли в чому Вас звинувачують? - Не зрозумів.
Так 16 серпня 2016 затримували Михайла Олійника - голову Зорянської сільради. Правоохоронці тоді відрапортували: взяли його на хабарі у пів мільйона гривень. Уже майже чотири роки як сільського голову усунули від виконання обов'язків. Та нещодавно рівненська Феміда поновила його на роботі.
Суд врахував, що обвинувачений має право на працю - необхідно забезпечувати утримання сім'ї також неповнолітніх дітей.
Василь Данілей представляє обвинувачення в суді в цій справі. Прокурор каже, Михайло Олійник досі своєї провини не визнає.
Василь Данілей, заступник начальника відділу прокуратури Рівненської області:
Здійснюється допит свідків сторони обвинувачення. Завершено дослідження письмових доказів, зокрема, матеріалів кримінального провадження. Великий обсяг дослідження доказів В справі було проведено понад 50 засідань.
Поки тривають суди, Михайло Олійник знову очолив одну з найбільших сільських рад області. Посадовця ми ледве дочекалися в його кабінеті. Каже, на роботі третій день - справ багато.
Їздив ознайомлювався з територією. Деякі роботи робляться, деякі будуть робитися.
Михайло Олійник на запитання про хабар, слідство та суди - не відповідає.
Михайло Олійник, Зорянський сільський голова:
Втомився з дороги просто - велика територія, об'їхати багато сіл подивитись де що зроблено, що не зроблено. - Про цю справу ви взагалі не хочете говорити чи як? - … Те, що вам інкримінують це правда, неправда? - … .
Володимир Цуняк, адвокат:
Не може людина три з лишнім роки не працювати. Вона невизнана винною. Аргументи прості: нема ризиків, які наводив прокурор, що він може знищити документи. Які? Всі документи у справі. Раз. Друге, що він не може спілкуватись зі свідками Так є ухвала суду по забезпеченню його поведінки, де йому заборонено спілкуватись. Все.
Поверненню обвинуваченого, та не засудженого керівника - працівники сільради здивовані. Запевняють: усі ці роки місцева влада справно працювала і без нього. Навіть витримали місяць ізоляції через коронавірус.
Олена Максимчук, заступниця голови Зорянської сільради:
Дуже багато пророблено і в земельних справах. багато документів ми виготовили щодо права власності комунальної, тому що всі об'єкти і земельні ділянки вони просто висіли в повітрі: і парки, і кладовища, і приміщення адмін сільської ради.
Михайло Олійник дотепер перебуває під заставою. Йому заборонено виїжджати за кордон, на виклик обов'язково треба з'являтися до суду. Але коли у справі про хабар можна буде почути вирок, прокурор не прогнозує. Каже, якщо провину доведуть, голові сільради загрожує до дванадцяти років ув'язнення.
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