Війна на Донбасі: загинув український військовий [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на Донбасі через обстріли російських окупантів. За минулу добу найманці тричі порушили режим припинення вогню.
Із мінометів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бойовики атакували опорні пункти армійців поблизу Оріхового, Луганського та Шумів.
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