Україну накрило другою хвилею коронавіруса - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Уряд визнав, що в Україні почалася друга хвиля інфікування. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Кабміну.
Він вважає, що причина зростання захворюваності легковажність українців: люди не носять маски і забули про соціальну дистанцію. Крім того, Кабмін ухвалив рішення - з вересня підвищити лікарям зарплату.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Всім лікарям пропонуємо підвищити оклад на 75%, середньому медичному персоналу пропонуємо підвищити зп у розмірі 590% від мінімальної зарплати, це приблизно 2.360 гривень там буде розраховано, молодшим медичним сестрам 25% заробітної плати тобто 1.180 гривень.
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