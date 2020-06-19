Уряд визнав, що в Україні почалася друга хвиля інфікування. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Кабміну.

Він вважає, що причина зростання захворюваності легковажність українців: люди не носять маски і забули про соціальну дистанцію. Крім того, Кабмін ухвалив рішення - з вересня підвищити лікарям зарплату.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Всім лікарям пропонуємо підвищити оклад на 75%, середньому медичному персоналу пропонуємо підвищити зп у розмірі 590% від мінімальної зарплати, це приблизно 2.360 гривень там буде розраховано, молодшим медичним сестрам 25% заробітної плати тобто 1.180 гривень.