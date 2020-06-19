Святослав Вакарчук вирішив усе ж перехитрити монобільшість. Написав заяву про вихід з фракції "Голос". Слуги народу разом з іншими депутатами напередодні відмовились підтримати рішення Вакарчука здати депутатський мандат, а без цього процедурного голосування він повинен і далі працювати у Раді.

Але ось тепер, скориставшись виходом із фракції, Вакарчук стане просто виключеним зі списку партії, а це означатиме автоматичну втрату мандату.

Певно, ще жодному депутату в історії наших парламентів не довелося так серйозно боротися за те, щоб залишити Верховну Раду.