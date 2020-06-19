Цього тижня Київ знову підбурювали повстати. Та й загалом тема акцій протесту - вже у топі політичних дискусій. Чому так? Олександр Васильченко далі про те, хто вийшов на вулиці і наскільки це було масштабно.

Спокійне небо столиці знову задимлене та розфарбоване фаєрами. Цього тижня у Києві протестували щодня. І спектр вимог був дуже широкий. Від соціалки, до політики.

Ось так почався ранок понеділка в урядовому кварталі. Більше тисячі інвесторів "Укрбуду" - принесли на Банкову пігулку для пам'яті. Аби влада виконала, те що обіцяла.

Я би йому сказав, нехай він себе поставить на наші місця. І що нам робити, у нас зараз немає іншого виходу, ми на нього надіємося поки що.

Усі ці люди жертви корупції. Так, саме тієї корупції, з якою нам наполегливо радять боротися міжнародні партнери. І заручники - бюрократії. Бо коли "Укрбуду" фактично не стало, президент пообіцяв - усе добудує Київміськбуд. Компанія свої зобов'язання, влада - зволікає.

Володимир Ковальчук, представник ініціативної групи інвесторів "Укрбуду":

Протягом двох днів створити робочу групу, яка терміново займеться вирішенням всіх проблемних питань, що виникли на шляху передачі об'єктів "Укрбуду" до "Київміськбуду".

І влада мітингарів таки почула. І певні зрушення таки почались. Але мирний мітинг не обійшовся без провокацій і сутичок.

Стінка на стінку! Це вже Русанівські сади у понеділок. Там було гаряче. Люди перекривали дорогу до будмайданчика Подільсько-Воскресенского мосту. Бо ваговози руйнують дорогу. Поліцейські пішли у наступ.

Хай народ України побачить, що ви робите! - Ганьба! Ганьба! Ганьба! - Ми на своїй території, ми її захищаємо! Хто вони? Що вони роблять тут? На нашій землі? Що?

Вівторок. Шевченківській райсуд. Одеському активісту Сергієві Стерненку обирають запобіжний захід. Йому закидають умисне вбивство, сам Стерненко наполягає на самооборону. На вулиці його акція підтрики. Кілька сотень мітингарів вимагають звільнити активіста. Не мирно! Під гарячу руку потрапляють кілька журналістів. Їх виштовхують за огорожу, декому під ноги кидають піротехніку.

Згодом група підтримки Стерненка вирішує прорватися у судову залу. Починається штовханина з поліцією, яка переростає у бійку. Активісти запалюють фаєри і закидують ними правоохоронців. Ті застосовують надмірну силу! П'ятьох порушників затримали. Двох копів відсторонено.

Андрій Крищенко, очільник Національної поліції Києва:

Я призначив службову перевірку. Двох поліцейських було відсторонено. П'ятеро людей було доставлено до відділу Нацполіції. Один за те, що конфліктував з журналісткою одного з телеканалів. Інші - за те, що коли поліція намагалась вирішити цей конфлікт, вони перешкоджали діям поліції.

Зрештою вже пізно ввечері Стерненкові обирають запобіжний захід домашній арешт в Одесі. Активіст показово рве документ, і зі своїми прихильниками їде до Венедиктової та Зеленського. Бо не згоден із Місцем домашнього арешту. Наступного дня вже без жодних мітингів суд це виправляє. Стерненко сидітиме вдома у Києві.

Середа. Ціла низка мітингів у середмісті. На Банкову стягують правоохоронців і нацгвардію. Знову сутички з кулаками і сльозогінним газом. І знову затримані загалом 15 людей.

Та на цьому сутички не скінчились. Мітингарі влаштували бійку у метро! Далі били вже всім, що потрапляло під руку. Зараз цим випадком займаються правоохоронці.

Ніч проти четверга. Знову фаєри і мітинг. І знову Банкова. Цього разу до Офісу президента вийшли активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк". У день народження Каті вони вкотре вирішили нагадати владі, що за вбивство активістки - ще не всі покарані!