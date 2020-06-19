Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер під вартою - у справі про загибель Катерини Гандзюк. Як мінімум місяць він пробуде у слідчому ізоляторі без можливості вийти під заставу. Нагадаю, його підозрюють у замовленні та організації злочину.

До сьогоднішнього дня Мангер перебував під заставою. Однак, сторона звинувачення вирішила, що потрібне посилення запобіжного заходу, оскільки зафіксували тиск на свідків у справі і саме після відкриття матеріалів провадження для захисту Мангера.

Напередодні було все Мангер нібито втрачав свідомість, мав проблеми зі здоров'ям та усіляко намагався уникнути ізолятору.

Андрій Синюк, прокурор: