Справа Гандзюк: Владислава Мангера відправили до СІЗО [ Редактировать ]
Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер під вартою - у справі про загибель Катерини Гандзюк. Як мінімум місяць він пробуде у слідчому ізоляторі без можливості вийти під заставу. Нагадаю, його підозрюють у замовленні та організації злочину.
До сьогоднішнього дня Мангер перебував під заставою. Однак, сторона звинувачення вирішила, що потрібне посилення запобіжного заходу, оскільки зафіксували тиск на свідків у справі і саме після відкриття матеріалів провадження для захисту Мангера.
Напередодні було все Мангер нібито втрачав свідомість, мав проблеми зі здоров'ям та усіляко намагався уникнути ізолятору.
Андрій Синюк, прокурор:
Від одного зі свідків в даному кримінальному провадженні, які надає викривальні покази, щодо даного підозрюваного ми отримували інформацію про те. Що йому надходять реальні погрози, які найближчим часом повинні реалізуватись і йому реально загрожує настання або побиття або можливо навіть і завдання смерті - в ході цієї перевірки ми отримували також інформацію від інших свідків вданому кримінальному проваджені від членів сімей про те, що їм також одразу почали надходити погрози після завершення досудового розслідування.
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