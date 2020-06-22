Війна на Сході: на Луганському напрямку загострилася ситуація [ Редактировать ]
Далі - новини з фронту. Сьогодні вранці серйозно загострилася ситуація на Луганському напрямку. Від початку доби російські найманці вже 10 разів обстріляли наші позиції, поранивши одного українського військового.
Тричі, зі 120 та 82 мінометів, окупанти атакували захисників Хутора Вільного. Позиції ЗСУ неподалік Оріхового ворог двічі накривав зі 122-міліметрових артилерійських систем. Вибухи ворожих мін 120 калібру зафіксували поблизу Новозванівки, Новотошківського та Катеринівки. Гаряче було також у районі Попасної та на Приазов'ї, біля Широкиного. Там бойовики випустили протитанкову керовану ракету. Наші воїни гідно відповіли на вогонь агресора і тримають ситуацію під контролем, - повідомили у штабі.
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