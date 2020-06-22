Нові плівки Деркача. Народний депутат опублікував чергову серію розмов начеб-то Петра Порошенка і Джо Байдена. На записах віцепрезидент США просить українського лідера не звільняти голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Голос, схожий на Порошенка, обіцяє допомогти втримати того на посаді. Президент України також обіцяє домогтися підвищення комунальних тарифів - заради кредиту МВФ.

Нагадаю, це вже друга серія так званих плівок Деркача. На перших записах політики обговорювали звільнення Генпрокурора Шокіна. Саме він вів справу видобувної компанії "Бурісма", до керівництва якої входив син Байдена. За це американський політик начеб-то обіцяв сприяти виділенню Україні мільярда доларів. Петро Порошенко записи назвав фейком.