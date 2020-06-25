Повені, що дошкуляють західним регіонам - вже загрожують й решті областей. Ситуація погіршується на Тернопільщині. Велику воду очікують і в деяких районах Вінничини.

Там з берегів виходить Дністер. Рівень води підніметься на кілька метрів вище допустимих норм. Є загрози підтоплення у Могилів-Подільському та Ямпільському районах. Синоптики оголосили штормове попередження.