В Україні через негоду затопило 285 населених пунктів [ Редактировать ]
285 населених пунктів підтоплені в Україні через негоду. А це майже 10 тисяч будинків. Про це повідомили в ДСНС. Нині велика вода, що дошкуляє західним регіонам вже загрожує й решті областей.
Паводки очікують і в деяких районах Вінничини. Там з берегів виходить Дністер. Станом на зараз підняття рівня води в річці зупинилося.
Але й досі є загроза підтоплення у Могилів-Подільському та Ямпільському районах. Синоптики оголосили штормове попередження.
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