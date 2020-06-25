285 населених пунктів підтоплені в Україні через негоду. А це майже 10 тисяч будинків. Про це повідомили в ДСНС. Нині велика вода, що дошкуляє західним регіонам вже загрожує й решті областей.

Паводки очікують і в деяких районах Вінничини. Там з берегів виходить Дністер. Станом на зараз підняття рівня води в річці зупинилося.

Але й досі є загроза підтоплення у Могилів-Подільському та Ямпільському районах. Синоптики оголосили штормове попередження.