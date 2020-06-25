У Черкасах Держпродспоживслужба почала проводити масові рейди ринками, магазинами та закладами громадського харчування. Інспектори перевіряють, як продавці дотримуються карантинних вимог - чи мають антисептики, маски та рукавички. Докладніше - Станіслав Кухарчук.

Ось таким є ринок поблизу залізничного вокзалу Черкас - до візиту інспекції держпродспоживслужби. Ні продавці, ні відвідувачі на засоби індивідуального захисту не зважають. Та тільки-но підходять контролери - на прилавках одразу з'являються дезінфектори, а продавці уже стоять в масках і рукавичках. Щоправда, не всі… Продавчиня цього кіоску свою маску та рукавички кинулася шукати - лише після зауваження інспектора.

Забула вдома - адміністративний протокол. Подібні перевірки держпродспоживслужба проводить у супроводі поліції та муніципальної інспекції, тому з фіксацією порушень жодних проблем. Та до цього самі продавці намагаються не доводити. Як наприклад, ось в цьому супермаркеті - маску продавець одягає просто перед камерою.

Не дотримуються правил карантину і покупці. Цю жінку не збентежила навіть присутність інспекторів і журналістів.

Тому що я не хворію! - А чому вас продавець обслуговує без маски? - Бо я не заходжу до неї, а стою назовні.

З десяти перевірених закладів, у які навідалися інспектори, майже половина нехтують карантинними вимогами. Та протоколи на порушників контролери намагаються не складати, принаймні перший раз. Лише попереджають. Начальник відділу державного нагляду Держпродспоживслужби пояснює: такі перевірки - необхідність, після послаблення карантину люди надто розслабились.

Ольга Савенко, керівник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби в Черкаській області:

При послаблені карантину окремі громадяни чомусь сприйняли це як те, що не потрібно дотримуватись. Тому намагаємось донести, адже є статистика, яка говорить, що підстав для послаблення оцих обмежувальних і навіть зняття карантину, у нас немає.

Кількість інфікованих стрімко зростає. Лише за останню добу нагадаю - в Україні зафіксовано новий антирекорд - 940 випадків коронавірусу.