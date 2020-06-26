На Закарпатті перекинулась маршрутка з пасажирами [ Редактировать ]
Одна людина загинула та щонайменше п'ятеро травмувалися у ДТП на Закарпатті. На трасі Київ-Чоп напередодні перекинулася маршрутка сполученням Ужгород-Хуст.
За попередньою інформацією - мікроавтобус в'їхав у відбійник, а потім перекинувся. Всередині було семеро людей. Літню жінку з численними переломами доправили до лікарні, вона у тяжкому стані.
Ще двоє травмованих - із черепно-мозковими травмами. Про стан інших постраждалих не повідомляють. Причини аварії з'ясовують слідчі.
по теме
В Киевской области нашли тело нацгвардейца
По предварительным данным, военный погиб в результате дорожной аварии
Актора Михайла Єфремова відправили під домашній арешт
Михайло Єфремов на своєму позашляховику на повній швидкості врізався в автофургон - водій вантажівки загинув
Мужчина умер за рулем автомобиля
В Тернопольской области автомобиль ВАЗ слетел с дороги в кювет из-за того, что водитель умер
Масштабна аварія у Варшаві: автобус упав із мосту
Пасажирський автобус упав із мосту на одному з проспектів. Одна секція зависла на дорозі, інша - рухнула на нижню смугу. Причини ДТП поки не відомі
В Киеве случилось жуткое ДТП
На Столичном шоссе столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус