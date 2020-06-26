Одна людина загинула та щонайменше п'ятеро травмувалися у ДТП на Закарпатті. На трасі Київ-Чоп напередодні перекинулася маршрутка сполученням Ужгород-Хуст.

За попередньою інформацією - мікроавтобус в'їхав у відбійник, а потім перекинувся. Всередині було семеро людей. Літню жінку з численними переломами доправили до лікарні, вона у тяжкому стані.

Ще двоє травмованих - із черепно-мозковими травмами. Про стан інших постраждалих не повідомляють. Причини аварії з'ясовують слідчі.