На Київському Троєщинському ринку спалахнув коронавірус [ Редактировать ]
На Київському Троєщинському ринку спалах коронавірусу. У п'яти торговців вже підтвердили захворювання. Про це повідомив міський голова. Тепер Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб, а хворі лікуються на самоізоляції.
Чи буде ринок далі працювати - визначить комісія з надзвичайних ситуацій. Минулої доби у столиці виявили сто п'ятнадцять нових випадків захворювання на COVID-19.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в опорних лікарнях найближчими днями суттєво зменшиться, ми будемо вимушені повернутися до суворих обмежень. В тому числі в роботі громадського транспорту.
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