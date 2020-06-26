На Київському Троєщинському ринку спалах коронавірусу. У п'яти торговців вже підтвердили захворювання. Про це повідомив міський голова. Тепер Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб, а хворі лікуються на самоізоляції.

Чи буде ринок далі працювати - визначить комісія з надзвичайних ситуацій. Минулої доби у столиці виявили сто п'ятнадцять нових випадків захворювання на COVID-19.

Віталій Кличко, міський голова Києва: