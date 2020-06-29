Вибори попри пандемію: Польща та Ісландія обирали президентів [ Редактировать ]
Вибори в умовах пандемії. Цими вихідними громадяни Польщі та Ісландії обирали президентів. Про хід волевиявлення і перші результати підрахунку голосів - розкаже Тетяна Логунова.
Маски й обов'язкова соціальна дистанція. Президента країни поляки обирали з дотриманням жорстких санітарних норм. Голосування мало відбутися ще на початку травня. Втім, через пандемію коронавірусу вибори скасували і призначили нові. Політичною паузою скористалася опозиція.
Партія "Громадянська платформа" замінила свого кандидата й висунула в президенти мера Варшави - ліберала Рафала Тшасковського. Він і став головним конкурентом чинного глави держави - консерватора Анджея Дуди.
Марчін, виборець:
Зміни, які відбуваються в Польщі, ведуть нашу країну в неправильному напрямку.
Крістос, виборець:
Особисто я бачу президентом лише Дуду. Але не думаю, що хтось із кандидатів переможе в першому турі.
Так і сталося. Понад 40 відсотків голосів - у Дуди, 30 відсотків - у Тшасковського. Польща готується до другого туру виборів.
Анджей Дуда, президент Польщі:
Я хочу подякувати всім за підтримку і за високу активність. Дякую, що ви прийшли на дільниці й проголосували.
Рафал Тшасковський, кандидат у президенти Польщі:
З такими результатами ми можемо й далі боротися за Польщу.
Голосування призначили на 12 липня.
А от громадяни Ісландії визначилися з президентом у першому турі. Перемогу святкує чинний глава держави, якого легко переобрали на другий термін. Ґудні Йоханнессона підтримала рекордна кількість виборців - 92 відсотки.
На дільниці ісландці приходили без масок. Ситуація з поширенням коронавірусу в країні під контролем - на COVID-19 в Ісландії наразі хворіють загалом 12 осіб. З відкритими обличчям виборці відкрито відповідали, за кого віддадуть свій голос.
Мені дуже подобається наш президент. Він приємний, говорить від серця.
Я за Ґудні, він завжди такий спокійний.
Історик за освітою, письменник і перекладач за фахом. Безпартійний Йоханнессон прийшов у велику політику чотири роки тому і став наймолодшим президентом в історії країни. Вигравши свої перші вибори, він пообіцяв ісландцям "неполітизоване президенство"і, вочевидь, виконав обіцянку.
Гудні Йоханнессон, президент Ісландії:
Я пишаюся таким результатом, для мене це велика честь.
Президент в Ісландії виконує радше представницькі функції. Водночас має право ветувати закони і оголошувати проведення референдумів.
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