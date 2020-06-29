На курортах України порушують правила карантину [ Редактировать ]
Ігнорують карантин і на морських курортах. Цей вікенд, здається, половина українців збиралася провести саме там. Натомість довелося пітніти в розпечених автівках на в'їзді до Одеси - там утворився 40 кілометровий затор. Навала відпочивальників і на Миколаївщині.
Наскільки безпечний такий відпочинок серед натовпу? І чи пам'ятають люди про засоби захисту? Марина Михайловська перевіряла.
Приватними автівками, рейсовими автобусами та групами вихідного дня. Уже від п'ятниці в напрямку моря вирушили сотні тисяч відпочивальників. До святкових вихідних - святкові затори. Так, чергу автівок на декілька десятків кілометрів доводилося витримувати водіям на під'їзді до Одеси з Київської траси.
Пережити кількагодинні затори довелося і тим, хто їхав на узбережжя через Миколаїв. Там середмістя заполонили вантажівки, клопоту додали і погані дороги. Загалом, цими вихідними українські курорти прийняли рекордну від початку сезону кількість туристів.
Ільчин, відпочивальник:
Приехали отдыхать в Коблево из Харькова. У вас тут красивое море. Вода чистая, приятно общаться, цены хорошие.
На пляжі немає вільного місця. Компанії друзів тісняться під козирками на лежаках або на килимках просто неба. Навіть у воді немає безпечних півтора метра між відпочивальниками.
Григорій, відпочивальник:
Вы не накручивайте! Был бы карантин, закрыли б все. Карантина нет.
Попереджувальні таблички, вимірювання температури, розмітки в приміщеннях усіх попереджають про небезпеку, розповідає власниця однієї з баз відпочинку. Анастасія Погосова жартує: нині легко відрізнити відпочивальників від працівників. Усі, хто в масках, персонал. Змусити туристів дотримуватися санітарних норм неможливо.
Олександр Трайтлі, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації:
Немає нормативного акту, який би вимагав дотримання соціальної дистанції на пляжі в парку чи в іншому місці. Є рекомендації. Ми рекомендуємо, але чітко прописаного в законодавчому полі немає. Тому проводиться виключно роз'яснювальна робота.
Загрозою коблевські підприємці вважають стихійну торгівлю.
Анастасія Погосова, власниця бази відпочинку:
Приїжджають люди в мікроавтобусах, в яких 5-6 найманих працівників. Вони йдуть і цілий день ходять по пляжу. Без масок, без рукавичок і роздають цю їжу.
Асортимент нелегальної торгівлі на пляжі традиційний пиріжки, фрукти та морепродукти. Одні купують, інші продають - без засобів захисту.
"Маска у мене є. - А чому не вдягаєте? - Надо одягнуть. - А чого не вдягаєте?"
За святкові дні у Коблевому прийняли майже 15 тисяч туристів. Це перший великий заїзд у цьому сезоні. Дотепер на відомому миколаївському курорті не було жодного випадку коронавірусу. Сподіваються, що цей святковий вікенд не зіпсує статистики.
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