Селище Новолуганське накривали вогнем кулеметів [ Редактировать ]
Двоє українських військових поранені на передовій. За минулу добу ворог сім разів порушив режим тиші. Біля хутора Вільного та Кримського окупанти накривали з мінометів забороненого калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів. А поблизу селища Березового атакували з протитанкових ракетних комплексів. Військові відкривали вогонь у відповідь зі штатного озброєння. З місця подій - репортаж Руслана Смєщука.
На подвір'ї діти розглядають чергові сліди війни. Це прифронтове селище Новолуганське на Донеччині. Бойовики кулеметними чергами поливали житлові квартали.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Кулі калібру 7,62 розривні б32. Попали в стіну і у вікно, а також у цей будинок, у 5 поверх.
У цьому будинку найбільше дісталося квартирі на другому поверсі. Черга вдарила в стіну, одна з куль залетіла в кімнату - і там розірвалася.
Надія Матвіївна, постраждала:
Вначале хлопок, а потом как бахнуло - мы подскочили. Мы спали, подскочили ничего не поймем.
Донька Надії Матвіївни - Анжела - саме привезла на канікули свою семирічну дитину. Аби бабуся побачила онуку.
Анжела, постраждала:
Это произошло между 10 и 11 вечера. Вот. Я еще не спала, достала интернет ну и услышала хлопок, а потом взрыв.
Анжела забрала дівчинку, яка після масованих обстрілів Новолуганського із "Градів" у сімнадцятому році, відтепер дуже боїться вибухів.
Востаннє житлові квартали найманці атакували досить давно. Від початку війни в Новолуганському вже встигло вирости ціле покоління дітей, які про бойові дії знають значно більше, ніж деякі дорослі.
У нас одна пуля попала в дом в стекло попало. И у нас там все выбили. Я просто прячусь за стенкой и все.
по теме
Біля хутора Вільного та Кримського бойовики вели вогонь із мінометів
Вдень біля хутора Вільного та Кримського окупанти вели вогонь з мінометів забороненого калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів
Війна на Донбасі: бойовики завдали удару по будинкам мирних мешканців
Двоє українських військових поранені сьогодні на Донбасі. Противник активно бив із заборонених мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та кулеметів. Загалом від початку доби - сім обстрілів.
Житлові квартали Новолуганського накрили вогнем
Російські окупанти сьогодні обстріляли позиції підрозділів об'єднаних сил поблизу Кримського. Ворог застосовував міномети сто двадцятого калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю
Мар'їнку і Широкине накривали вогнем
Одного українського бійця поранено на Донбасі минулої доби. Окупанти здійснили сім обстрілів. Найбільше вогневих атак на півночі зони ООС. Бойовики гатили по Кримському та Хутору Вільний
Біля Хутора Вільного бойовики обстріляли військових
Минулої доби було два обстріли українських позицій. З великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї російські окупанти обстріляли опорні пункти ООС поблизу Хутора Вільного