Двоє українських військових поранені на передовій. За минулу добу ворог сім разів порушив режим тиші. Біля хутора Вільного та Кримського окупанти накривали з мінометів забороненого калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів. А поблизу селища Березового атакували з протитанкових ракетних комплексів. Військові відкривали вогонь у відповідь зі штатного озброєння. З місця подій - репортаж Руслана Смєщука.

На подвір'ї діти розглядають чергові сліди війни. Це прифронтове селище Новолуганське на Донеччині. Бойовики кулеметними чергами поливали житлові квартали.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Кулі калібру 7,62 розривні б32. Попали в стіну і у вікно, а також у цей будинок, у 5 поверх.

У цьому будинку найбільше дісталося квартирі на другому поверсі. Черга вдарила в стіну, одна з куль залетіла в кімнату - і там розірвалася.

Надія Матвіївна, постраждала:

Вначале хлопок, а потом как бахнуло - мы подскочили. Мы спали, подскочили ничего не поймем.

Донька Надії Матвіївни - Анжела - саме привезла на канікули свою семирічну дитину. Аби бабуся побачила онуку.

Анжела, постраждала:

Это произошло между 10 и 11 вечера. Вот. Я еще не спала, достала интернет ну и услышала хлопок, а потом взрыв.

Анжела забрала дівчинку, яка після масованих обстрілів Новолуганського із "Градів" у сімнадцятому році, відтепер дуже боїться вибухів.

Востаннє житлові квартали найманці атакували досить давно. Від початку війни в Новолуганському вже встигло вирости ціле покоління дітей, які про бойові дії знають значно більше, ніж деякі дорослі.