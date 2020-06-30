Замість стихійного сміттєзвалища траса для мотокросу. На Волині громада власними зусиллями відновила старий покинутий трек. Тепер мотокросом захоплюються і дорослі, і зовсім юні байкери. Що вдалося зробити та які плани в спортсменів - дивіться далі.

Колись місто Рожище на Волині славилося мотоспортом. Місцеві мотогонщики посідали призові місця на обласних та республіканських змаганнях. Але вже років з тридцять, як цю трасу занедбали, засипали сміттям, та й узагалі забули.

Олександр Зайчук, житель міста Рожище:

В принципі траса на 60-65 відсотків вона така як і була, то їсть по контуру. Ми з неї просто зробили більш продовгасту таку, добавили пару елементів, але ще треба доробити деякі трампліни.

Відновити трасу та відродити цей вид спорту взялися місцеві спортсмени-любителі. За кілька місяців вони розчистили територію від непотребу та хащів. Для перегонів уже підготували кілометр мототреку.

У Зоні відпочинку для мотолюбителів саме так називають свій проєкт ентузіасти вже кілька разів проходили тренування. Біля "великої" траси є місце для навчання тих, хто вперше сів за кермо мотобайка.

Азів їзди на мотоциклі навчається й 10-річний Ілля. За тренера тато - майстер з мотокросу. Хлопчик тренується лише два місяці, але каже - в майбутньому бачить себе у великому спорті.

Ілля Носко, житель міста Рожище:

Я коли пригаю і шось в мене не получається - я радуюсь тому, що я не впав. Необично, тоїсть треба весь час напругу мати на руки, на ноги.

Шолом і мотоботи без такого спеціального екіпірування на трасу виїжджати зась. Головне в такому виді спорту, твердять досвідчені спортсмени, захист. Тренуватися сюди з'їжджається зо два десятки спортсменів-любителів.

Володимир Паламар, житель міста Рожище:

Хочемо ще зробити мінімум ще два трампліна. Зону для глядачів впорядкувати. Це ми зробили ніби таку технічну зону, ще якесь накриття для мотоциклів.

Мотогонщики із Рожища планують заснувати районну федерацію мотокросу. У планах спортсменів - обладнати тут професійний мототрек і проводити вже офіційні змагання.