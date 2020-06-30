ВООЗ відправить у Китай "коронавірусних детективів" [ Редактировать ]
У всьому світі темпи поширення коронавірусу зростають, а пандемія ще далека від завершення. З такою заявою виступив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус.
За його словами, попри те, що низка країн локалізувала COVID-19 - загальна епідситуація погіршується. Напередодні у світі вірусом інфікувалися ще 160 тисяч осіб.
Загальна кількість заражених - майже десять із половиною мільйонів. Із них понад п'ять із половиною - одужали. Померли 508 тисяч людей. Водночас у ВООЗ зазначають - для ефективнішої боротьби з Ковідом організація направить команду дослідників у Китай.
Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ:
Знати джерело походження вірусу - вкрай важливо. Потрібно краще розуміти його особливості. Коли ми з'ясуємо все про COVID-19, це дасть змогу ефективніше з ним боротися. Саме для цього наступного тижня ми спорядимо до Піднебесної групу науковців.
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