Загальна кількість заражених майже десять із половиною мільйонів

У всьому світі темпи поширення коронавірусу зростають, а пандемія ще далека від завершення. З такою заявою виступив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус.

За його словами, попри те, що низка країн локалізувала COVID-19 - загальна епідситуація погіршується. Напередодні у світі вірусом інфікувалися ще 160 тисяч осіб.

Загальна кількість заражених - майже десять із половиною мільйонів. Із них понад п'ять із половиною - одужали. Померли 508 тисяч людей. Водночас у ВООЗ зазначають - для ефективнішої боротьби з Ковідом організація направить команду дослідників у Китай.

Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ: