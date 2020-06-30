Чехам після послаблення карантинних обмежень захотілося екстриму. Біля стародавньої фортеці неподалік Праги шикуються черги. Сміливці намагаються пройти канатом над прірвою між двома вежами. Наскільки безпечна така розвага і заради чого люди ризикують своїм життям - про це далі.

Скелі, дві вежі чеської фортеці Троскі, неподалік Праги, та канат між ними - саме так розважаються місцеві екстремали. Тримаючи рівновагу, відчайдухи намагаються пройти тросом. Під ним - урвище в кількадесят метрів.

Якуб Ухлір, інструктор

Бути канатохідцем - дивовижно. Відчуття, коли ти перебуваєш на висоті між двома історичними вежами, не описати словами. Палац Троскі - фантастичне місце, визначна історична пам'ятка цього регіону. Тутешній дух ніби пронизує все довкола.

Щоб убезпечити себе від негативних наслідків екстремального хобі, сміливці, перш ніж ставати на канат, обов'язково одягають спеціальні ремені безпеки. Так вони страхують себе під час падінь із висоти.

Тамтешні інструктори розповідають - на тлі епідемії коронавірусу в Чехії та запровадженого карантину люди з нетерпінням очікували моменту, коли їм знову дозволять приїхати до фортеці Троскі та стати на канат. Під час підготовки усі дотримуються протиепідемічних правил.

Якуб Ухлір, інструктор:

Ми ходимо по канатах між двох скель. Це безпечно в умовах епідемії. Ми на свіжому повітрі, тримаємо дистанцію та займаємося спортом. Нарешті - завдяки послабленню карантину - нам це дозволили.

Нині ж чеські екстремали очікують якнайшвидшого подолання спалаху COVID-19 у Чехії. І хочуть організувати масове змагання за участі кількох десятків спортсменів, щоб визначити найкращого канатохідця.