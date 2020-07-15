Кадрові ворожіння. У ЗМІ обговорюють список претендентів на посаду голови Національного Банку України. Перелік сьогодні оприлюднили у мережі. На цю посаду, президент, начебто, розглядає дев'ятьох кандидатів.

Хто бореться за право розпоряджатися золото-валютними резервами та друкарським верстатом. І коли новий очільник розпочне роботу, розкаже Даніїл Снісар.

Від дня відставки Якова Смолія минуло 2 тижні, а з новою кандидатурою на Банковій не визначилися й досі. Хто очолить Нацбанк - не знають навіть у монобільшості. Свого кандидата на посаду очільника Національного Банку України, публічно, президент Володимир Зеленський, поки що не представив.

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга Народу":

Я підтримаю кандидатуру, яку внесе президент Зеленський. Він є вільним суб'єктом подання і я покладаюся на його рішення. Якщо людина професіонал - вона не дозволить маніпулювати собою. Вона чітко буде відстоювати національні інтереси.

У ЗМІ сьогодні оприлюднили неофіційний список кандидатів. Президент Зеленський, зараз, начебто, обирає серед дев'яти претендентів. Серед них як "нові і молоді" обличчя, з дипломами економістів кращих міжнародних вишів. Так і вже доволі відомі у вітчизняному фінансовому світі особистості, як то: Сергій Круглик - екс-керівник міжнародного департаменту в НБУ часів Сергія Арбузова. Чинний голова Ради НБУ і ексміністр економіки в одному з урядів Юлії Тимошенко - Богдан Данилишин, та Олена Щербакова - членкиня Ради Нацбанку.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Дуже важливо, щоб ці люди були не контрольовані якимись групами, чи депутатськими, чи політичними, чи економічними. І щоб ці люди розуміли як можна за рахунок монетарної політики стимулювати економіку. Претензія основна до попереднього керівництва НБУ полягала в тому, що вони то вичистили банківську систему, але далі, оця вся вичищена банківська система залишилася у вакуумі і не виконувала основну функцію банківської системи - кредитування економіки.

Кого підтримають і чи взагалі голосуватимуть за кандидатуру від президента - у найбільших парламентських фракціях поки що не визначились.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Перша і головна вимога до цієї людини - незалежність. Друга, звичайно, професійність. Тому що людина має знати, що відбувається на ринку. І це дуже специфічно.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Завдання НБУ, згідно з конституцією - це підтримання національної валюти. Завдання уряду - це активізація національної економіки, це підвищення ВВП і т.д. Завдання голови Нацбанку - вибудовувати політику національного банку таким чином, щоб з одного боку, валюта була дійсно стабільною, щоб курс був прогнозований. А з іншого боку розвивалася національна економіка.

Не допустити ручного управління Нацбанком президента закликали працівники НБУ. Своє звернення оприлюднили у мережі. У ньому просять гаранта не втручатися у роботу центробанку і не керувати встановленням потрібного курсу нацвалюти

- Ми не хочемо, щоб нас ігнорували. - Вказували, який курс намалювати, - Які позови відкликати, - Навіщо тоді йти працювати у державний сектор, - Якщо твоя робота нікому не потрібна?

На збереженні незалежності НБУ наполягають і в Міжнародному Валютному Фонді. Там відзначають, цитую: "реформа НБУ та її результати за останні п'ять років є історією цілковитого успіху для України". Експерти та фахівці сектору економіки також кажуть про те, що новий очільник Нацбанку - повинен дотримуватися встановленої раніше монетарної політики.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Ми вже чуємо заяви окремих міністрів, зокрема міністра економіки, що інфляція у 8-9 відсотків і більша інфляція - була би більш прийнятна для української економіки. Наразі інфляція 2 відсотки. І на мою думку - це є більш вигідно для українських людей. Тому що це посилює довіру до національної валюти, це сприяє дедоларизації економіки. І, найголовніше - ставки за депозитами, за кредитами істотно знизились.

До кадрових питань парламентарі планують повернутися у п'ятницю. Тоді ж, найімовірніше нардепи голосуватимуть й за нового голову Центробанку.