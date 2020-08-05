На Донеччині біля Шумів вели вогонь із гранатомета [ Редактировать ]
Нова доба на східному фронті почалася з чергової ворожої провокації. Попри оголошений режим тиші, Російські найманці вели вогонь з гранатомета поблизу Шумів на Донеччині.
Напередодні в зоні ООС зафіксовано три провокації з боку окупантів. Наші захисники вогню у відповідь не відкривали.
Також у штабі повідомили, що армійці зараз проводять ремонтні роботи в селах Травневе та Гладосове, які через бойові дії були відрізані від електропостачання. А також допомагають мешканцям Луганщини, постраждалим під час нещодавньої пожежі.
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