Які країни відкрили свої кордони для українців [ Редактировать ]
Майже 40 країн відкрили свої кордони для українців. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Каже, обмеження зняті повністю, або ж з певними умовами. Полетіти можна зокрема до Болгарії, Словенії, Чорногорії, Хорватії, Білорусі, Мальдів або ж Америки. В МЗС рекомендують вивчити правила перетину кордону перед поїздкою.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Ми розуміємо що бажання подорожувати є нестримним і ми працюємо над тим щоб українці мали свободу пересування. Але ви бачите, що і в Україні цифри зростають і в світі зростають, тому під час будь-якої подорожі ми закликаємо українців бути обачливими і обережними.
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