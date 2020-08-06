Майже 40 країн відкрили свої кордони для українців. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Каже, обмеження зняті повністю, або ж з певними умовами. Полетіти можна зокрема до Болгарії, Словенії, Чорногорії, Хорватії, Білорусі, Мальдів або ж Америки. В МЗС рекомендують вивчити правила перетину кордону перед поїздкою.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: