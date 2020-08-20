Взагалі в Європі вже говорять про другу хвилю пандемії. Там фіксують найбільший сплеск заражень за останні кілька місяців. Тож на що готова влада європейських країн, аби втримати ситуацію під контролем, розкаже Тетяна Логунова

Тисяча 707 хворих за добу. Востаннє так багато нових випадків інфікування в Німеччині фіксували в квітні. Експерти впевнені: у країну вже прийшла друга хвиля пандемії. І попереджають: якщо люди не дотримуватимуться правил безпеки, ситуація може швидко вийти з-під контролю.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Ми помітили нову тенденцію: тепер частіше хворіють молоді люди. І це теж дуже небезпечно. Адже у них є бабусі, яких вони провідують. Брати чи сестри з хронічними хворобами. Колеги - в групі ризику. Ситуація може погіршитися дуже швидко.

У зростанні цифр звинувачують відпочивальників, які привозять коронавірус із відпусток і подорожей. Люди, які побували в країнах з поганими епідемічними показниками, по поверненню в Німеччину зобов'язані здати тест на COVID. Він безплатний, перевіритися можна в аеропортах, у медпунктах на автобанах або в сімейного лікаря.

Томаш, відпочивальник:

Це правильне рішення. Тестують швидко, без черг. У часи пандемії така перевірка дуже важлива.

Ріхард, відпочивальник:

Дуже добре, що пройти тест можна просто в аеропорту.

Безкоштовні тести роблять усім, хто повернувся з так званої зони ризику. У ній більше як сотня країн, серед них і Україна.

Посилювати карантинні обмеження уряд Німеччини поки що не планує. Але закликає німців носити маски в закритих приміщеннях, не збиратися великими компаніями і дотримуватися соціальної дистанції. На послаблення карантину кажуть не сподіватися. І восени усі футбольні матчі відбуватимуться без глядачів, скасувати хочуть і сезон карнавалів.

Про рекордний приріст заражень повідомляє і Франція. Там за добу захворіли майже три тисячі вісімсот людей. Це найвищий показник за останні кілька місяців.

Знову закривати країну на карантин французи теж не поспішають, щоб не вбити економіку. Натомість, посилюють санітарні норми. Із першого вересня захисні маски треба носити не тільки у транспорті і в магазинах, а й бути в них на робочому місці.

Емілі, жителька Парижа:

Думаю, це правильно. Так люди зможуть виходити на роботу і не наражатися на небезпеку захворіти. Бо ж офіс може стати місцем спалаху хвороби. Ми проводимо у ньому багато годин, у великому колективі.

Тривожна ситуація і в Іспанії. За добу вірус підхопили майже чотири тисячі осіб. Влада країни розпочала масове тестування населення, щоб виявити і ізолювати людей, які хворіють без симптомів. У громадських місцях необхідно бути в масках. Навіть курити просто неба в компанії - заборонено.