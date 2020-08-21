Французи на пляжах полюють на мікропластик [ Редактировать ]
Прогулянка на 260 кілометрів. Такий маршрут французьким узбережжям придумали собі двоє любителів природи. Полюють там на мікропластик. Навіщо молодикам така розвага - дивіться в сюжеті.
На колінах у мокрому піску і з пінцетом в руках. Так на березі Атлантичного океану проводять час двоє друзів-студентів з Бордо, які створили свою невелику екологічну організацію. Хлопці збирають зразки мікропластику в регіоні Нова Аквітанія.
Орельєн Стрмесек, дослідник довкілля:
Це уперше на Аквітанському узбережжі проводимо такий забір зразків. Дослідити їх нам допоможе лабораторія в Університеті Бордо.
Хлопці пішки вирушили наприкінці липня з департаменту Жиронда і прямують у місто Англет. Їхній пластиковий маршрут простягається на понад 250 кілометрів. З суворим дотриманням протоколу, збирають фрагменти мікропластику, менші за 5 міліметрів. Попри невеликий розмір знахідок, активісти вважають їх справжніми руйнівниками довкілля, бо вони поглинають шкідливі речовини і впливають на харчовий ланцюг.
Едґар Дюсакр, дослідник довкілля:
Якщо все, що ми їмо, забруднене, тоді це впливає на нас. Так само і тварини, якщо вони вживають забруднений через мікропластик планктон та шкідливі речовини, це теж матиме величезний вплив. І в цьому питанні у сучасної науки -прогалина. Ми мусимо більше знати про вплив мікропластику на організм.
Лабораторія в Бордо, з якою співпрацюють активісти, вже проводила подібні дослідження - в Аркашонській затоці. Вивчення мікропластику з Аквітанського узбережжя розширить базу даних науковців. Принагідно, хлопці розповідають відвідувачам пляжу про шкоду, яку недбало залишене сміття завдає всій екологічній системі.
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