Венгерский политик не смог попасть в Украину [ Редактировать ]
На этой неделе государственный секретарь Канцелярии премьер-министра Венгрии Янош Потапа не смог попасть в Украину. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.
Цель его поездки была принятие участия в открытии школы в Закарпатской области. Причина этому - закрытие украинской границы для иностранцев.
Невозможность въезда связана с введенными правительством Украины ограничениями на въезд иностранцев в контексте противодействия пандемии коронавируса, что хорошо известно венгерской стороне и не носит политического характера.
Отметим, недавно сайт венгерского меньшинства Karpatalja распространил заявление венгерского консула Ласло Углу о том, что Киев якобы отказался сделать исключение для правительственной делегации из Будапешта и пропустить ее в Украину. В МИД назвали высказывания консула недопустимыми.
"Такая риторика дипломата свидетельствует о неуважении к законам страны пребывания и сознательно вводит в заблуждение общественность, не способствуя нормализации украинско-венгерских отношений. Мы ожидаем, что будут сделаны соответствующие выводы", - заявили в МИДе.
Министерство решило пригласить на разговор посла Венгрии в Украине.
Ранее мы писали о том, что СБУ задержала венгерских сепаратистов.
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