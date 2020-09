В церкви Святого Бурхарда в немецком городке Хальберштадт проходит самый медленный в мире концерт. Музыкальная композиция Джона Кейджа "Как можно медленнее", рассчитанная на 639 лет, впервые с 2013 года сменила аккорд.

Специально спроектированный орган начал исполнять композицию в 2001 году. Если все пойдет по плану, концерт закончится в 2640 году. Похоже, темп мелодии "ускорился", поскольку следующая смена аккорда должна состояться уже в феврале 2022 года.

Хотя никто из ныне живущих не услышит произведение целиком, проект покойного композитора Джона Кейджа собрал много поклонников. Чтобы засвидетельствовать первую за 7 лет смену аккорда, церковь посетило множество фанатов. Те, кто не смог лично присутствовать на мероприятии, подключились к прямой трансляции.

Джон Кейдж – композитор-авангардист, получивший мировую славу благодаря произведению "Четыре минуты и 33 секунды" (1952): в течение этого времени исполнители на сцене хранят гробовую тишину. Кейдж родился в Лос-Анджелесе в 1912 году и умер в Нью-Йорке в 1992 году. Изначально он создал As Slow as Possible для фортепиано, но позже адаптировал ее для органа. Через 5 лет после смерти композитора в немецком городе Троссинген прошел симпозиум органистов, которые решили исполнить произведение и договорились о его продолжительности.

Отмечается, что место для медленного концерта выбрали неслучайно: именно в Хальберштадте в 1361 году был построен первый большой орган. Когда с момента его создания прошло 639 лет, "Как можно медленнее" решили исполнять в течение такого же отрезка времени.

