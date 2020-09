О группе The Beatles выйдет книга и документальный фильм.

Об этом сообщает The Guardian.

Автором предисловия издания о работе ливерпульской четверки над их последним студийным альбомом Let It Be будет британский писатель Ханиф Курейши, а режиссером фильма станет Питер Джексон, снявший трилогию Властелин колец.

Отмечается, что издание и кинолента будут содержать архивные кадры, которые ранее нигде не публиковались. Его премьера состоится в 2021 году.

