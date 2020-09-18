The Beatles возвратятся к фанатам в новом обличье [ Редактировать ]
Фото: Rolling Stone
О группе The Beatles выйдет книга и документальный фильм.
Об этом сообщает The Guardian.
Автором предисловия издания о работе ливерпульской четверки над их последним студийным альбомом Let It Be будет британский писатель Ханиф Курейши, а режиссером фильма станет Питер Джексон, снявший трилогию Властелин колец.
Отмечается, что издание и кинолента будут содержать архивные кадры, которые ранее нигде не публиковались. Его премьера состоится в 2021 году.
Читайте также, The Beatles выпустили новый клип на песню "Glass Onion" из альбома "White Album", который вышел 50 лет назад.
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