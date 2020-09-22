Жительница американского штата Висконсин была убита во время онлайн-урока своего сына.

Об этом сообщает The Sun.

Учитель услышал выстрелы. Он тут же выяснил у ученика адрес и вызвал экипаж полиции. Полицейские вскоре задержали 45-летнего мужчину, признавшегося в убийстве своей 52-летней сестры.

Отмечается, что он накануне поссорился со своей сестрой, поскольку она велела ему убираться из дома.

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