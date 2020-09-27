В Україні знову понад 3 тисячі нових заражень коронавірусом. За останню добу побороли хворобу дещо більше тисячі людей. Померли - 56 осіб.

Найбільшу кількість випадків зафіксували в Харківській області - практично 500 нових хворих. В антилідерах також Дніпропетровська, Львівська, Київська, Одеська області та столиця. Загалом від початку пандемії в Україні захворіли майже 200 тисяч осіб.

МОЗ вкотре закликає не забувати про карантинні рекомендації.