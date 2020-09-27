В Україні зафіксували понад 3 тисячі нових заражень коронавірусом [ Редактировать ]
В Україні знову понад 3 тисячі нових заражень коронавірусом. За останню добу побороли хворобу дещо більше тисячі людей. Померли - 56 осіб.
Найбільшу кількість випадків зафіксували в Харківській області - практично 500 нових хворих. В антилідерах також Дніпропетровська, Львівська, Київська, Одеська області та столиця. Загалом від початку пандемії в Україні захворіли майже 200 тисяч осіб.
МОЗ вкотре закликає не забувати про карантинні рекомендації.
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