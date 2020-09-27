Не лише в Україні, а й у світі загалом спостерігається збільшення інфікованих COVID-19. За минулу добу на планеті захворіли майже 300 тисяч людей. І така тенденція до зростання спостерігається практично в усіх країнах.

Кількість жертв пандемії наближається вже до мільйона. Загалом на сьогодні у світі зафіксовано дещо більше 33 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. До п'ятірки антилідерів увійшли США, Індія, Бразилія, Росія та Колумбія.

Україна в цьому списку на 25 місці.