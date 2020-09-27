Кількість жертв пандемії у світі наближається до психологічної межі [ Редактировать ]
Не лише в Україні, а й у світі загалом спостерігається збільшення інфікованих COVID-19. За минулу добу на планеті захворіли майже 300 тисяч людей. І така тенденція до зростання спостерігається практично в усіх країнах.
Кількість жертв пандемії наближається вже до мільйона. Загалом на сьогодні у світі зафіксовано дещо більше 33 мільйонів випадків інфікування коронавірусом. До п'ятірки антилідерів увійшли США, Індія, Бразилія, Росія та Колумбія.
Україна в цьому списку на 25 місці.
по теме
В Україні зафіксували понад 3 тисячі нових заражень коронавірусом
В антилідерах Дніпропетровська, Львівська, Київська, Одеська області та столиця
Нестримний COVID-19: в Україні зафіксували новий антирекорд заражень
В Україні черговий коронавірусний антирекорд - які регіони в лідерах?
Британію накрила потужна хвиля COVID-19
Медики закликали людей дотримуватися карантинних заходів безпеки, а також користуватися спеціальним мобільним додатком для відстеження контактів
Боротьба з Covid-19 в Україні: оновлена статистика
Очільник МОЗ Максим Степанов "відчитав" владу Запоріжжя за проведення фестивалю. За його словами, через масові заходи показники захворюваності в області значно зростуть
Кількість хворих на COVID-19 в Індії наблизилася до психологічної позначки
Від початку епідемії коронавірусом у світі заразилася рекордна кількість людей